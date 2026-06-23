Климатолог УрФУ Константин Грибанов: смерчи будут происходить чаще

Смерчи буду появляться чаще из-за глобального потепления Фото: читатель «КП».

Климатолог Уральского федерального университета Константин Грибанов поделился, что смерчи будут происходить чаще из-за глобального потепления. С его слов, появление таких событий связано с повышением температуры не напрямую – из-за перегрева атмосфера движется быстрее, из-за чего возникает турбулентность. Воздух движется хаотично, что приводит к ураганам, и, как следствие, может привести к смерчам.

– Я как климатолог, зная, что происходит глобальное потепление, циркулизация атмосферы, могу сказать, что в будущем такие явления будут происходить чаще. Несколько лет назад я говорил, что к нам придут ураганы. Теперь могу обещать увеличение средней частоты таких событий, – сообщил Константин Грибанов.

Климатолог уточнил, что предсказать появление смерчей невозможно, однако когда МЧС предупреждает о сильном ветре и грозах с дождем, необходимо понимать, что при таких условиях может случиться смерч.

Напомним, что 22 июня стихия обрушилась на Кушву. Пострадал 21 человек, из них двое госпитализированы с переломами. Повреждены 25 машины, 124 дома, из них 32 разрушены полностью.