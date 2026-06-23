ФАС ужесточит контроль за продажей топлива аграриям в Тюменской области

Ведомствам поручено следить за ценовой ситуацией в период сезонных полевых работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области ужесточат контроль за тем, как реализуется горючее для сельхозпроизводителей. Такое поручение региональным органам дала Федеральная антимонопольная служба, сообщили в тюменском УФАС.

Под пристальным вниманием окажется мелкооптовая торговля топливом — как на нефтебазах и хранилищах, так и на обычных АЗС, пишет ИА «Тюменская линия». Особенно пристально ведомствам поручено следить за ценовой ситуацией в период сезонных полевых работ, когда аграриям нужно больше горючего.

При обнаружении нарушений антимонопольщики должны реагировать незамедлительно. Кроме того, УФАС совместно с региональными властями составит список сельхозпредприятий и определит, сколько топлива им потребуется.

Напомним, на некоторых АЗС в Екатеринбурге начали отпускать не более 40 литров бензина в одни руки.