В Екатеринбурге учебный центр УЗГА начнет готовить пилотов и авиатехников

Учебный центр будет готовить пилотов своими силами. Фото: Уральский завод гражданской авиации «ВКонтакте»

В Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (входит в Союз Машиностроителей России) получил сертификат, который позволяет вести подготовку персонала и техников. Документ выдан Уральским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации.

Собственный авиационный учебный центр позволит обучать без привлечения других организаций. Преподавать будут опытные летчики-испытатели, а также квалифицированный летный персонал завода.

- В перспективе на базе учебного центра планируется развивать направление подготовки пилотов малой авиации. Также центр сможет заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов для эксплуатации самолета «Байкал», - сказано в сообщении.

Создание учебного центра началось в конце 2025 года. Сейчас в нем есть учебные классы, оснащенные техникой, интерактивными моделями. Также предусматривается дистанционное обучение.