Новые тепловозы ТЭМ18ДМ поступили на СвЖД

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В рамках программы обновления локомотивного парка на Свердловскую железную дорогу поступило пять новых отечественных тепловозов ТЭМ18ДМ. Тепловозы этой серии предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях. Новые машины пополнили парк эксплуатационного локомотивного депо Серов – Сортировочный (Свердловская область).

Тепловозы ТЭМ18ДМ рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от −50 °C до +50 °C. Они более экологичны, оснащены экономичным двигателем и современной системой безопасности, позволяющей машинисту при необходимости управлять локомотивом без помощника. Кабина локомотивной бригады оборудована системой климат-контроля.

СвЖД пополняет парк тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации. В апреле в локомотивное депо Тюмень им. В.Ф. Соснина поступил магистральный тепловоз 2ТЭ25Км под юбилейным номером 800, с оригинальной ливреей, выполненной в корпоративных цветах РЖД. Тепловозы 2ТЭ25Км используются для доставки нефтехимических грузов с севера УрФО: на направлении Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Они способны водить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы предыдущих серий, имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля.

В 2025 году на Свердловскую железную дорогу поступило 32 новых локомотива: 14 магистральных электровозов повышенной мощности 3ЭС6, восемь магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 10 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.