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НовостиЭкономика23 июня 2026 10:14

Инфляция в Свердловской области достигла минимального уровня с 2023 года

В Свердловской области замедлилась инфляция
Екатерина ГАПОН
Инфляция в Свердловской области продолжает замедляться

Инфляция в Свердловской области продолжает замедляться

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае инфляция в Свердловской области достигла минимального уровня с осени 2023 года и составила 6,3%. В то же время в регионе продолжают снижаться цены на многие продукты, в том числе на молоко, яйца и макароны.

Благодаря наращиванию производства сырьевого молока в течение нескольких месяцев снижаются цены на молоко, кефир и сметану. Также второй месяц подряд дешевеют яйца, так как весной увеличивается их производство, а спрос ослабевает.

– Огурцы и помидоры дешевеют: в конце весны тепличные хозяйства тратят меньше на отопление и освещение. Импортные бананы, апельсины и сладкий перец тоже стали доступнее благодаря укреплению рубля. А вот борщевой набор – картофель, капуста, свекла, лук – подорожал: весной заканчиваются прошлогодние запасы, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Подорожала мебель, стройматериалы и ремонтные услуги, поскольку спрос остается высоким. Также подорожали услуги внутреннего туризма, медицинские и бытовые услуги. При этом подешевели билеты в театр – летом у них заканчивается творческий сезон, и цены на билеты снижаются.

В целом по стране инфляция составила 5,3%. По прогнозу, в 2026 году она снизится до 4,5%, а в 2027 году стабилизируется около целевого уровня.