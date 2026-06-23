В Нижнем Тагиле из-за непогоды отключили свет

Нижний Тагил на несколько часов остался без электричества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в 14:30 в Нижнем Тагиле произошло массовое отключение электроэнергии. Свет пропал в микрорайонах Старатель, 25 квартал, Новая Кушва, Старая Вагонка и Сухоложский. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

По словам главы Нижнего Тагила, причиной отключения стало попадание молнии в изоляторы высоковольтной линии в районе Покровского. Восстановительные работы начались в скором времени после аварии. К 18 часам подстанции запитали по резервной схеме, а к 21:30 электричество вернули в дома потребителей.

Отметим, что 23 июня ликвидируются последствия мощного торнадо, который прошел накануне в Кушве, Баранчинском и Лае. Смерч разрушил 32 дома, еще сотню повредил, как и 25 автомобилей. Людям выплатят компенсации за утраченное имущество.