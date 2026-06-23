Питьевая вода в шести районах Ямала не соответствует нормам

По микробиологическим показателям вода в регионе соответствует нормам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года в пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа питьевая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. К такому выводу, как пишет «Ямал 1», пришли специалисты регионального Роспотребнадзора.

В списке неблагополучных районов оказались Красноселькупский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский, Надымский и Ямальский районы.

По микробиологическим показателям вода в регионе соответствует нормам: за 11 лет доля проб с превышением показателей сократилась до 0,3%, по санитарно-химическим показателям - с 38,6% до 9,9%.