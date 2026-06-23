Госавтоинспекция работает в усиленном режиме после смерча в Кушве

Сейчас на дорогах Кушвы работают экипажи ДПС и регулировщики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кушве Госавтоинспекция переведена на усиленный режим работы из-за последствий смерча, который прошелся по городу 22 июня 2026 года. В результате непогоды были повреждены объекты улично-дорожной сети, а также нарушено электроснабжение.

- Госавтоинспекция переведена на усиленный режим работы. На период проведения работ по ликвидации последствий стихии на отдельных участках дорог города будет вводиться временное ограничение движения для всех видов транспорта, - пояснили в ведомстве.

В данный момент на дорогах работают экипажи ДПС и регулировщики, которые обеспечивают свободный проезд для транспорта экстренных служб.

Согласно данным ГУ МЧС России по Свердловской области на 9:00 23 июня, смерч повредил 124 частных жилых дома, еще 32 оказались полностью разрушены. За помощью врачей обратились 16 пострадавших.