Глава свердловских ветеранов призвал выработать единую оценку Дню памяти и скорби

Дню памяти и скорби нужно дать единую государственную оценку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета ветеранов Свердловской области Андрей Гаглоев призвал дать единую государственную оценку Дню памяти и скорби. Он отметил, что дата, которая призвана объединять народ, иногда его разъединяет.

Кроме того, Андрей Гаглоев считает, что в единой оценке нуждается государственный деятель Иосиф Сталин.

– Конец 80-х, 90-х, начало 2000-х – нам говорилось, что всё, что делалось перед войной, было неправильно, Сталин был предатель у нас оказывается, который хотел поражения своему отечеству, но все это инсинуации. Не может руководить страной великой Россией – предатель, потому что народ у нас не стадо и никогда стадом не был, – поделился свои мнением Андрей Гаглоев в эфире программы ОТВ.

По мнению главы ветеранов, неправильную информацию о Сталине детям закладывают учителя, и их нужно переучивать. Он считает, что научное пространство не нужно забивать информацией, которая не подтверждена документально.