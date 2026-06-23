ХМАО попал в топ-10 регионов по доходам населения

В Югре показатель составил 2,52 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ханты-Мансийский автономный округ оказался на десятом месте в списке регионов по отношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В Югре показатель составил 2,52, то есть медианный доход жителей здесь в 2,5 раза выше стоимости минимального набора товаров и услуг.

Следом за ХМАО идут Московская область - 2,42, Белгородская область - 2,33, Камчатка - 2,32.

Первое место в рейтинге: Ненецкий автономный округ - 3,99, на втором - Ямал - 3,98, замыкает тройку лидеров Чукотка - 3,65.

Также в первой десятке присутствуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Магаданская область, Мурманская область и Сахалинская область.