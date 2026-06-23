В Кушве восстановили внешнее электроснабжение

В Кушве привели в порядок систему внешнего электроснабжения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кушве 23 июня представители власти, а также энергетики, специалисты коммунальных и экстренных служб, медики работают над устранением последствий смерча, оказывают помощь людям, которые оказались без жилья.

Утром во вторник энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве - подача электричества идет по сетям напряжением 35-110 киловольт. Над полным восстановлением подачи электроэнергии сейчас работают 50 специалистов и 25 единиц спецтехники. Социальные объекты города - больницы, детские сады, запитаны от резервных источников питания.

Общественный транспорт в Кушве курсирует в штатном режиме, восстановлена подача водоснабжения, для горожан, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения.

Все новости по теме «Ураган в Кушве 22 июня 2026 года» - здесь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены: на город в Свердловской области обрушился страшный смерч

В Кушве развернули пункт временного размещения для пострадавших от смерча

«Город обесточен»: мощный торнадо обрушился на Свердловскую область

Из-за торнадо в Свердловской области без света остались 4 тысячи человек

Торнадо в Свердловской области: трое детей пытались спрятаться в своей комнате, но их завалило рухнувшей стеной

В Свердловской области 32 дома были разрушены во время торнадо

Автобусы и маршрутки после торнадо в Кушве курсируют в штатном режиме

Общественный транспорт в Кушве после урагана ходит в обычном режиме

В каких городах Урала стоит ждать нового торнадо: ответ синоптиков

Новый смерч может возникнуть в восточной части Свердловской области