В Кушве восстановили внешнее электроснабжение

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кушве 23 июня представители власти, а также энергетики, специалисты коммунальных и экстренных служб, медики работают над устранением последствий смерча, оказывают помощь людям, которые оказались без жилья.
Утром во вторник энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве - подача электричества идет по сетям напряжением 35-110 киловольт. Над полным восстановлением подачи электроэнергии сейчас работают 50 специалистов и 25 единиц спецтехники. Социальные объекты города - больницы, детские сады, запитаны от резервных источников питания.
Общественный транспорт в Кушве курсирует в штатном режиме, восстановлена подача водоснабжения, для горожан, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения.
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