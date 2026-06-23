Смерч повредил 99 домов в Кушве

Торнадо разрушил в Кушве десятки домов. Фото: читатель КП

В Кушве 23 июня устраняют последствия торнадо, который накануне вечером обрушился на город и его окрестности. Смерч повредил 99 домов, а также разрушил 32, повреждения получили 25 автомобилей, повалены сотни деревьев.

Что происходит в Кушве после торнадо

Торнадо прошелся по городу Кушва, а также поселкам Баранчинский, Малая и Большая Лая. Здесь полностью пропало электричество, подача которого была возобновлена к полудню 23 июня.

Из соображений безопасности в Кушве отключили подачу газа, для людей, оставшихся без крова, открыли пункт временного размещения. Водоснабжение также уже восстановлено, но возможны временные перебои. В связи с этим организован подвоз питьевой воды. Общественный транспорт в городе курсирует в штатном режиме.

К медикам после торнадо обратились 15 жителей Кушвы, включая одного ребенка. Один пациент с переломами отправлен в больницу Нижнего Тагила.

В Кушве 23 июня работают губернатор Свердловской области Денис Паслер, представители региональных министерств, а также экстренных служб.

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