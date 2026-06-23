Смерч в Кушве не помешал проведению ЕГЭ

ЕГЭ в Кушве проводят в штатном режиме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерч в Кушве, который 22 июня разрушил 32 дома и повредил еще 99 зданий, не помешал проведению единого государственного экзамена. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, пункт ЕГЭ начал работать по установленному графику и все выпускники приступили к аттестационным испытаниям.

– Для учеников поврежденной школы №6 экзамены организованы в другой школе. Часть детских садов требует восстановления, все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах. Детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме, – сообщили в департаменте информполитки региона.

Напомним, что сейчас в Кушве работает губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава региона оценит степень повреждения домов и социальных объектов. От последствий смерча пострадали 16 человек, один госпитализирован. Ночью энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение, к утру 23 июня без электричества оставались 60 домов.