В автобусах Екатеринбурга появятся тревожные кнопки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июня глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с отчетом о работе перед депутатами Гордумы. В своем выступлении градоначальник затронул вопрос о вандализме в общественном транспорте - подростки с окраин практически каждую неделю портят салоны автобусов, трамваев и троллейбусов, а также нападают на водителей и пассажиров. Эта проблема стала системной. Об этом сообщает ЕАН.

Алексей Орлов заявил депутатам, что в общественном транспорте Екатеринбурга установят тревожные кнопки для оперативной реакции на нападения.

- Все случаются, лица фиксируются, - уточнил градоначальник.

На днях в районе Южного автовокзала водитель автобуса №67 был атакован группой пьяных подростков, которые не желали покидать салон, и избили водителя, который вынужден был отбиваться с ножом в руках. После этого он сам поехал в отдел полиции.