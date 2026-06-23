В Свердловской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

В Свердловской области ожидаются сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 24 июня и ночью 25 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и град, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- На улице избегайте деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, закрепите все, что может быть снесено ветром, при граде найдите укрытие или защитите голову одеждой или сумкой, - пояснили в ведомстве.

Дома спасатели рекомендуют закрыть двери и окна, а также отключить электроприборы и не подходить к водостокам и антеннам. Если вы оказались на водоеме при приближении грозы, следует немедленно покинуть акваторию.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок, но, если вы уже оказались за рулем – рекомендуется остановиться на обочине, закрыть окна и переждать непогоду.