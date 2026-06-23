Екатеринбург закупит новые вагоны для метрополитена

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Гордумы, рассказав о развитии уральской столицы. Об этом сообщает «ФедералПресс».
По ряду параметров Екатеринбург сегодня опережает показатели российских городов-миллионников. За пять лет в два раза вырос объем бюджета уральской столицы, а также средняя зарплата и инвестиции в основной капитал.
Мэрия активно обновляет парк автобусов, троллейбусов и трамваев, также в ближайшее время будут приобретены новые вагоны для Екатеринбургского метрополитена.
- В ближайших планах также закупка новых современных вагонов для метрополитена, - рассказал Алексей Орлов.
Активно развивается социальная сфера: за пять лет в Екатеринбурге открыли 12 школ, где обучаются больше 11 тысяч детей и подростков, 9 детских садов на 2350 мест.