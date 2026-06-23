В Екатеринбурге осваиваются застройщики из других регионов

Застройщики из других регионов возводят в Екатеринбурге 79 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге за последние пять лет количество застройщиков из других регионов выросло в три раза: с 8 до 24 компаний, треть из которых пришли из Тюмени. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные компании РАЗУМ.

На данный момент в столице Среднего Урала работают 153 застройщика, шестая часть этих компаний - из других регионов России. Эти компании сейчас возводят 79 объектов площадью 2,3 миллиона квадратных метров.

Приток девелоперов специалисты связывают со стабильным спросом со стороны покупателей, ростом населения в Свердловской области и достаточно высоким уровнем урбанизации.