Уральские производители шашлыков заверили, что мяса хватит на всех

Возвращению сезона пикников и окрошки рады не только жители области, но и производители мясной продукции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне минувших выходных в связи со стабилизацией пожарной обстановки власти муниципалитета и области отменили ограничения на использование открытого огня для приготовления пищи, в том числе на мангалах и в других металлических емкостях.

Возвращению сезона пикников и окрошки рады не только жители области, но и производители мясной продукции. По словам представителей Уральского мясокомбината «Сибагро», мяса хватит на всех. Производство мясокомбината готово к повышению спроса на продукцию для запекания на углях. Помимо шашлыков, в период активного загородного отдыха увеличивается покупательский запрос и на «бутербродную» закуску – мясные полуфабрикаты, колбасы и деликатесы, который уральские производители мясопродуктов встречают во всеоружии. За стабильное качество многие товарные позиции от Уральского мясокомбината удостоены российскими и международными наградами.

– Современное оборудование позволяет производить до 60 тонн готовой продукции в сутки – это более 350 наименований мясопродуктов из свинины и курицы, охлажденное и замороженное мясо для оптовых покупателей, –сообщили на мясокомбинате.

Директор Уральского мясокомбината «Сибагро» Евгений Русаков полагает, что многие свердловчане ждали эту новость не меньше наступления самого лета, так как шашлык давно стал частью культуры загородного отдыха, встреч с друзьями и семейных выходных.