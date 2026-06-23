В Екатеринбурге наградят победителей Первого независимого регионального фестиваля рекламы

Фестиваль рекламы «1Й» — это выход локальных проектов на федеральный уровень. Фото: предоставлено АКАР

Лидеры креативной индустрии России соберутся в Екатеринбурге 18 сентября на «Национальный рекламный форум Регионы». Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в Синара Центре, примут участие 1500 специалистов рекламной индустрии России из 45 городов.

Что будет двигать рекламный рынок завтра, что происходит с рекламой в эпоху «посттелеграма», из чего складываются локальные культурные коды, стоит ли доверять нейросетям в рекламе, новый креатив для нового потребителя и маркировки рекламы – темы, которые будут обсуждаться на форуме.

Одним из центральных событий форума станет награждение победителей Первого независимого регионального фестиваля рекламы. Ведущие представители федерального и регионального рынка рекламы определят лучшие креативные кейсы за 2025–2026 годы.

Эксперты из крупнейших компаний в разных российских городах оценят работы участников в 47 номинациях, объединённых в три категории: «Диджитал», «Креатив» и «Активации». Приём работ завершится 7 августа 2026 года. По мнению участников проекта, фестиваль дает справедливый взгляд, в том числе с пониманием региональных контекстов.

— Фестивали полезны хотя бы потому, что помогают выйти из собственного пузыря. Когда каждый день работаешь над клиентскими задачами, довольно легко начать считать свой подход единственно верным. Фестивали как раз дают возможность посмотреть, как схожие задачи решают другие команды, бренды и рынки. Для молодых специалистов это способ быстрее расти и учиться на лучших практиках. Для опытных — возможность проверить, не потеряли ли они чувство времени и актуальности, — считает Дмитрий Пинт, председатель блока «Креатив», креативный директор Soda × D Innovate group.