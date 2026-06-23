Прокуратура организовала прием граждан, пострадавших от смерча в Кушве

Пострадавшие от смерча могут обратиться в прокуратуру. Фото: читатель "КП"

С 9 утра 23 июня в администрации Кушвинского муниципального округа начала работу выездная мобильная приемная прокуратуры Свердловской области. Личный прием организовали после смерча, который прошел вечером 22 июня. Сейчас на территории Кушвы ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 16 человек и 99 домов.

– Начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области Антон Пачин и заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Денис Поторочин, выехали в Кушву для оценки ситуации и координации действий правоохранительных и надзорных органов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И.о. прокурора региона Александр Дуркин дал поручение проконтролировать выплату материальной помощи пострадавшим. Кроме того, для приема обращений действует горячая линия: 8 (343) 376-82-61. Граждане могут сообщить о нарушении прав, в обращении обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона.