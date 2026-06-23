Синоптики предсказали появление еще одного смерча в Свердловской области

Еще один смерч может пройти на границе Свердловской области и Пермского края. Фото: читатель "КП"

В Свердловской области вероятно появление еще одного смерча. Об этом в своем telegram-канале сообщил синоптик Алексей Пулин.

– Вполне вероятно формирование еще одного торнадо к западу от первого, вблизи границы Свердловской области и Пермского края, – сообщает синоптик.

Напомним, что вечером 22 июня сильный шквалистый ветер обрушился на Свердловскую область. Смерч прошел от Нижнего Тагила до Кушвы и далее. Последствия серьезные: пострадали 16 человек, город обесточен. полностью разрушены 32 дома, повреждены – 99 частных домов. Также пострадали 25 машин и 15 линий электропередач.

Сейчас в Кушве развернули пункт временного размещения для 50 человек. В городе ведутся работы по восстановлению электроэнергии. По резервной линии напряжение подали 6 тысячам жителей. В 2:10 к генераторам также подключили канализационную насосную станцию №3, шахту «Южная» и предприятие «Молочная благодать».