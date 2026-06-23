Житель Алапаевска пытался пронести нож-бабочку на встречу с судебными приставами

Мужчина рассказал, что всегда носит нож с собой. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Алапаевске 66-летний пенсионер пытался пронести нож-бабочку на встречу с судебными приставами. Запрещенный предмет у должника обнаружили и изъяли сотрудники районного отделения ГУФССП России по Свердловской области.

- При входе в отделение судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов при досмотре выявил в сумке у посетителя нож-бабочку, изъял нож на время приема гражданина у судебного пристава-исполнителя, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пенсионер на вопросы приставов пояснил, что сумка походная, а нож он всегда держит при себе.

В ГУФССП отметили, что за попытку скрыть наличие запрещенного предмета грозит административная ответственность по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». В качестве наказания может быть назначен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.