Полиция поймала студента из Екатеринбурга, укравшего сейф по наводке мошенников

Теперь студенту вменяют кражу с незаконным проникновением в жилище. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция поймала 21-летнего студента одного из вузов Екатеринбурга, работавшего на мошенников. По наводке аферистов парень украл сейф. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

- Ранее, 19 июня в полицию обратился хозяин квартиры, который сообщил, что его сына ввели в заблуждение мошенники и обманом заставили передать ключи от дома. Из-за этого неизвестный и смог похитить их имущество, - пояснили в полиции.

Сын потерпевшего рассказал, что накануне ему позвонила «сотрудница» домофонной компании. Она заявила, что не смогла дозвониться до родителей, и попросила его продиктовать код, который он получил на свой телефон. Это требовалось якобы для ремонта домофона.

Затем с парнем связался неизвестный и сообщил, что его аккаунт на Госуслугах был взломан, а на его имя оформили доверенность для перечисления средств за границу.

- Якобы для того, чтобы аннулировать эту доверенность, теперь нужно оказать помощь «следствию»: разрешить провести обыск в квартире. Для этого мошенники потребовали передать ключи от квартиры указанному ими человеку, - отметили в УМВД.

Вечером, по возвращении домой, семья обнаружила пропажу сейфа. Только тогда молодой человек рассказал отцу о произошедшем.

Полиция оперативно выяснила личность пособника мошенников. В тот же день студента поймали в Березовском. Позже выяснилось, что он сам стал жертвой аферистов в декабре 2025 года и перевел им 145 тысяч рублей.

- Однако аферистам этого показалось мало, и они до поры держали его на «коротком поводке». Спустя полгода преступники вновь потребовали от студента оказать помощь «следствию», - сообщили в полиции.

Мошенники сняли парню гараж в Березовском, где он мог бы распилить украденный сейф. Они сказали студенту взять с собой вместительный чемодан и заказали ему такси бизнес-класса до уральской столицы.

В сейфе оказались перстень и деньги в иностранной валюте. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

После вскрытия сейфа молодой человек нашел в нем небольшую сумму денег в иностранной валюте и перстень. Аферисты сказали парню оставить все в сумке и ждать дальнейших указаний. Тогда студента и задержали.

Теперь его обвиняют по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сотрудники полиции не исключают, что студент мог совершить и другие преступления по наводке мошенников. Сейчас это проверяется.