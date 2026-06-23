В Карпинске ночью из горящей пятиэтажки спаслись 18 человек

Сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить возгорание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске ночью 23 июня 2026 года произошел пожар в пятиэтажном доме на улице 8 Марта. На втором этаже был поврежден электрощит. Огонь охватил 2 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 0:58.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Карпинск, улица 8 Марта. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе 7 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада в составе 7 человек и 2 единиц спецтехники. В 1:02 им удалось локализовать огонь, а еще через минуту – потушить пожар. Затем специалисты приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 1:24.