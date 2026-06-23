Подростка нашли вечером 22 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего подростка, который бесследно исчез 21 июня 2026 года. С того дня о местонахождении школьника было ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Найти подростка удалось лишь вечером 22 июня. Он жив. Соответствующее сообщение поступило в 23:08.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - передают представители отряда.

О том, где нашли школьника и что с ним произошло, поисковики не сообщают.

Напомним, что накануне завершились поиски 45-летнего екатеринбуржца, который пропал 14 июня по дороге в аэропорт. В тот день мужчина вышел из дома, доехал на такси до Кольцово и исчез. Волонтеры неделю искали пропавшего.