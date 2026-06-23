Екатеринбуржец отсудил у подрядчика деньги на некачественный ремонт лоджии

Мужчина отсудил у подрядчика 82,7 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге мужчина отсудил у подрядчика деньги за некачественный ремонт лоджии. Он заключил договор на укладку плитки с самозанятым Карховым А. А., заплатив за данную работу 16,4 тысячи рублей.

- Работы были выполнены в срок, однако при перепадах температур на лоджии возникал металлический звук, который мешал сну и отдыху. Выяснилось, что были допущены серьезные технологические нарушения укладки плитки, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Подрядчик признал тот факт, что работы были проведены некачественно, однако на претензии екатеринбуржца не ответил и перестал выходить на связь.

Тогда мужчина решил обратиться за помощью в Консультационный пункт для потребителей, где ему помогли составить иск и два заявления: в МВД – для установления личности мастера, и в ФНС – для подтверждения статуса самозанятого.

Суд встал на сторону екатеринбуржца и взыскал с Кархова А. А. стоимость работы по договору, компенсацию морального вреда 3 тысячи рублей, неустойку размером в 16,4 тысячи, а также сумму убытков – 26,9 тысячи рублей и штраф 20 тысяч за отказ добровольно удовлетворить требования клиента.

В общей сложности житель Екатеринбурга отсудил у подрядчика 82,7 тысячи рублей.