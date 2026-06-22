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НовостиОбщество22 июня 2026 14:55

Екатеринбурженка подала в суд на заведение, из-за которого угодила в больницу

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело об отравлении в популярном кафе
Маргарита РАЗУМОВА
Суд рассмотрит дело об отравлении екатеринбурженки

Суд рассмотрит дело об отравлении екатеринбурженки

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Екатеринбурга подала иск в Академический райсуд. В нем сказано, что женщина в январе этого года посетила ресторан «Своя компания» на улице 8 Марта. Там она заказывала еду и напитки. Но тем же вечером посетительница отравилась и обратилась в больницу. Об этом сообщает Академический райсуд.

- Истец была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где потребовалось срочное оперативное вмешательство, - сказано в сообщении. – Она считает, что причиной заболевания послужила реализация некачественной продукции ответчиком.

Так женщина требует взыскать в ресторана стоимость блюд, неустойку за отказ добровольно удовлетворить претензии. Также расходы на адвоката, компенсацию морального вреда и штраф.

Гражданское дело рассмотрят 23 июня в 14:00. Процесс пройдет в зале судебных заседаний № 3.