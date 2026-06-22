В Екатеринбурге нашли мужчину, который пропал по дороге в аэропорт

Алексея Новикова искали неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге нашли 45-летнего Алексея Новикова, который пропал по дороге в аэропорт. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», поиски остановили днем 21 июня. Мужчину искали неделю – с 14 июня.

– Найден, жив! Огромное спасибо за помощь в поиске, – написали в комментариях под постом«ЛизаАлерт».

Где именно был Алексей, и что с ним произошло, в поисково-спасательном отряде не уточняют.

Напомним, что мужчина в тот день вышел из дома, доехал на такси до аэропорта и исчез. В Кольцово в этот момент его ждала семья – они должны были все вместе отправиться в отпуск. Ни денег, ни телефона у Алексея с собой не было.

18 июня также завершились поиски 25-летней айтишницы, пропавшей незадолго до своего дня рождения. Девушка нашлась живой. Перед исчезновением она удалила все соцсети, из-за чего родные не могли узнать, с кем она общалась. От подробностей, что случилось с девушкой, родные отказались.