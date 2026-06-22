На Среднем Урале готовят 500 волонтеров для молодежного фестиваля

Стартовала подготовка волонтеров для масштабного события. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Уральский федеральный университет начал подготовку 500 волонтеров. Они будут помогать гостям Международного фестиваля молодежи. Обучение содержит 11 модулей. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей, а также следить за работой сервисов.

- Волонтеры изучают концепцию и ключевые смыслы фестиваля, знакомятся с инфраструктурой площадок, распределением обязанностей и стандартами работы. Отдельные блоки посвящены сервису, взаимодействию с участниками. В том числе межкультурной коммуникаций и решению практических ситуаций, – говорит директор Департамента молодежной политики области Денис Протасов.

Волонтерам расскажут об особенностях коммуникации, работе сервисов. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Они будут сопровождать участников.

Напомним, что фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в Кампусе УрФУ. Событие объединит российскую молодежь и лидеров из 190 стран.