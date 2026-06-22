Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 13:30

Форум «Города России» пройдет в Екатеринбурге 10 и 11 декабря

В Екатеринбурге форум «Города России» пройдет в десятый раз
Екатерина ГАПОН
Форум «Города России» пройдет в десятый раз

Форум «Города России» пройдет в десятый раз

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Общероссийский форум стратегического развития «Города России» пройдет в Екатеринбурге в десятый раз с 10 по 11 декабря. Подготовку к мероприятию глава города Алексей Орлов обсудил на заседании оргкомитета вместе с замминистра развития РФ Дмитрием Вахруковым, сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой и другими специалистами.

– Программа форума посвящена актуальным вопросам: народосбережению, социальным инициативам, агломерациям, обеспечению технологического суверенитета, клиентоцентричности, туризму, подготовке кадров и так далее, – рассказал Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что форум «Города России» обладает большим потенциалом для усиления роли городов в формировании федеральной повестки. Алексей Орлов подчеркнул, что на форуме приложат максимум усилий, чтобы каждый участник получил рекомендации и практические инструменты.