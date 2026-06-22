Подросток из Татарстана похитил у вдовы участника СВО из Ирбита 2,4 млн

У вдовы участника СВО похитили 2,4 миллиона рублей, но курьера мошенников быстро задержали Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ирбите у многодетной матери – вдовы участника специальной военной операции похитили 2,4 миллиона рублей. Установлено, что вечером 25 февраля 2026 года участники преступной группировки связались с женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они предоставили ей поддельное распоряжение о предоставлении жилья взамен полученных выплат на детей.

– Потерпевшей предложили передать денежные средства сотруднику якобы финансово-кредитного учреждения для последующего оформления необходимых для получения жилья документов, на что женщина согласилась, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для получения денег мошенники отправили несовершеннолетнего жителя Татарстана, который накануне согласился на подработку от незнакомца в социальной сети. Он встретился с водителем, который отвез его в Ирбит и прибыл к месту жительства вдовы. Юноша назвал кодовое слово и забрал у женщины 2,4 миллиона рублей.

Парня задержали, а деньги изъяли и вернули потерпевшей.

Ирбитский районный суд признал парня виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой в полном размере». Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.