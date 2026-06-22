Ко Дню памяти и скорби СвЖД организовала показ спектакля «Беседы в вагоне»

Фото: пресс-служба СвЖД

Ко Дню памяти и скорби Свердловская магистраль организовала показ литературного моноспектакля «Беседы в вагоне». Он воспроизводит события, разделившие жизнь на «до» и «после» начала Великой Отечественной войны. Гостями мероприятия на площадке ДК Железнодорожников в Екатеринбурге стали ветераны и молодые работники магистрали, представители общественных организаций города и департамента молодежной политики Свердловской области.

Постановка основана на воспоминаниях дочери фронтового офицера Людмилы Толкишевской «Нашу Победу у нас не отнять». Это тихий, честный разговор о личных переживаниях и надежде, о цене Победы и о том, как хрупок мир. Через истории простых солдат, офицеров и мирных жителей раскрывается глубина человеческих судеб. Спектакль – это дань памяти людям, что спасли Родину от самой страшной беды в истории человечества.

В главной роли выступила народная артистка Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» Светлана Замараева. Монолог ее героини звучит в вагоне поезда и адресован попутчикам в лице зрителей, что стирает границы между сценой и зрительным залом, создает эффект присутствия.

Перед началом спектакля в ДКЖ открылась книжная выставка «На рельсах времени: Свердловская железная дорога» от партнера проекта Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. Из библиотечных фондов для экспозиции отобрали книги, повествующие об истории магистрали, в том числе о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

В трудное для страны время на железных дорогах было введено военное положение. Все рабочие и служащие считались мобилизованными. Тысячи железнодорожников добровольцами ушли на фронт.

Свердловская магистраль стала центральной транспортной артерией страны. На запад шли эшелоны с военной техникой, оружием, людьми. На восток – поезда с оборудованием эвакуированных заводов и ранеными. Эвакопункты на станциях принимали эшелоны, снабжали питанием стариков и детей, оказывали медицинскую помощь. В Екатеринбурге один из эвакопунктов размещался в здании ДКЖ.