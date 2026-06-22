Паслер и Жога почтили память павших во времена Великой Отечественной войны

Свердловские власти почтили память героев минутой молчания. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские власти почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны. 22 июня в День памяти и скорби цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе возложили губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред в УрФО Артем Жога.

Также в церемонии приняли участие председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Лом-Али Дааев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие члены правительства.

Перед возложением цветов участники церемонии почтили память героев минутой молчания.

– В годы Великой Отечественной войны на уральской земле было сформировано 500 воинских частей и соединений, в том числе знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус. Более 700 тысяч земляков ушли на фронт – больше трети из них не вернулись домой, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За трудовой подвиг были награждены 13 тысяч рабочих и 26 предприятий. Заслуженного звания «Город трудовой доблести» удостоены Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.