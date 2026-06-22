В Новоуральске после реконструкции открыли пляж с воркаутом, душевыми и лежаками

Фото: пресс-служба «УЭХК»

В ЗАТО Новоуральск Свердловской области после реконструкции открылся городской пляж на берегу Верх-Нейвинского водохранилища. Работы длились два года и обошлись в 140,5 миллиона рублей.

Финансирование обеспечили Уральский электрохимический комбинат (входит в Топливный дивизион «Росатома») и управляющая компания АО «ТВЭЛ». Деньги выделили в рамках программ госкорпорации «Люди и города» и народной программы городских изменений «Радиус доверия».

На пляже появились площадки для волейбола и воркаута, сцена для выступлений, детские игровые комплексы, новые понтоны, душевые, лежаки и скамейки. Также установили видеонаблюдение и уличное освещение, а входную зону и подпорные стенки обновили террасной доской и плиткой. Для маломобильных посетителей создали доступную среду.

Фото: пресс-служба «УЭХК»

- Обновленный городской пляж – пример того, как новые общественные пространства меняют ритм, комфорт и безопасность городской жизни. Уверен, что территория, созданная благодаря совместным усилиям Администрации Новоуральского городского округа, комбината и Топливного дивизиона «Росатома» станет важной частью повседневной жизни горожан, – отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

Напомним, в Екатеринбурге появилось новое пространство для отдыха «Территория ветра». Там располагаются четыре волейбольные площадки, воркаут зона и стол для настольного тенниса.

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