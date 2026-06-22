В Екатеринбурге на переработку сдали более тонны покрышек

Уральцы смогут бесплатно сдать ненужные шины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 20 июня открыли мобильный пункт по приему старых покрышек. В первый день работы он принял свыше тонны ненужных шин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

- Приносить покрышки на утилизацию могут все жители Екатеринбурга – бесплатно и дважды в год. Пункт на улице Минометчиков, 30 работает по субботам с 10:00 до 16:00 и будет открыт до конца года. За один раз можно сдать не больше четырех шин на человека, - сказано в сообщении.

Предварительно покрышки следует подготовить. Очистить от грязи и камней, прочего мусора. Убедиться, что на шинах нет горюче-смазочных материалов.

В пункте также принимают бесплатно мелкую электронику – компьютеры, телефоны, зарядки и прочие устройства. Сдать можно моторные и трансмиссионные масла.