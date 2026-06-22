Тагильчанин лишился своего «Крузака» за то, что он перевозил наркотики

Суд конфисковал иномарку в доход государства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 61-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркосодержащих растений без цели сбыта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

- Суд установил, что в апреле этого года мужчина на своем Toyota Land Cruiser 200 был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов. Инспектор выявил характерный запах, исходящий из салона. Это послужило основанием для углубленной проверки, - сказано в сообщении.

Силовики провели обыск и нашли запрещенные растения. Следствие установило, что мужчина покупал их дистанционно. Он заранее обсуждал с продавцом, что оставит машину открытой. А в его автомобиль беспрепятственно положат товар.

Свою вину тагильчанин признал полностью. Суд учитывал, что он также занимается благотворительностью, получал немало благодарственных писем. По месту жительства и на работе характеризуется положительно.

По итогу суд назначил ему штраф в размере 25 000 рублей. Внедорожник Toyota Land Cruiser конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.