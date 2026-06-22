Свердловчанин отсудил у больницы 11 тысяч за платную диагностику

Свердловчанин был вынужден пройти КТ в платной клинике, после чего отсудил эту сумму у больницы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчанин с инвалидностью II группы отсудил у больницы расходы на компьютерную томографию. В июне 2025 мужчина обратился к терапевту, чтобы получить направление на диагностику. Обследование ему было необходимо после перенесенной инфекции и требованием врача-гематолога.

Однако медорганизация отказала пациенту, ссылаясь на большую очередь и сломанный томограф. В августе 2025 года он обратился к главврачу с заявлением о выдаче направления в другое учреждение, но ему никто не ответил.

Ожидание затянулось, а дата приема приближалась. Мужчина обратился для прохождения КТ в коммерческий медцентр, потратив более 11,8 тысячи рублей. Получив результаты, ему позвонили с больницы и пригласили пройти обследование, от чего он отказался

– Мужчина направил претензию в медучреждение с просьбой возместить расходы на КТ. В письменном ответе ему было отказано в возмещении. Больница ссылалась на невозможность проведения исследования ввиду аварийной остановки компьютерного томографа, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск, взыскав с больницы стоимость КТ, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал решение, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений.