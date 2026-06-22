На Эльмаше закрыли кафе «Вилка-Ложка» из-за антисанитарии

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в работе кафе множество нарушений Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд закрыл кафе «Вилка-Ложка», расположенное на улице Баумана, 1. В ходе проверки 11 июня 2026 года сотрудники Роспотребнадзора выявили в заведении целый букет нарушений.

- На объекте отсутствовала исправная система освещения, что создавало риск загрязнения пищевой продукции. Отсутствовали сведения об условиях хранения, сроках годности пищевой продукции, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, в кафе не было исправно работающего холодильника, а документация по обеспечению безопасности в процессе готовки велась фиктивно.

Так, ООО «ГЛАВБОРЩ» – юридическое лицо кафе – признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток. Отмечается, что отсчет идет со дня временного запрета деятельности кафе, то есть с 18 июня.