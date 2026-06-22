В Тюмени зажгли 3,6 тысячи лампад в виде катера «Комсомолец»

Так в городе начался День памяти и скорби. Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В ночь на 22 июня у здания Тюменской городской думы зажгли 3634 лампады, пишет ИА «Тюменская линия». Из них выложили изображение торпедного катера «Комсомолец» и надпись «Тюмень помнит!». Так в городе начался День памяти и скорби, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике.

Катер для Тюмени — символ тылового подвига. В годы Великой Отечественной войны на Тюменском судостроительном заводе выпустили 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу.

Акция «Огненные картины войны» проходит одновременно в городах-героях, городах трудовой доблести и воинской славы.

Накануне Дня памяти и скорби жители Свердловской области провели гражданскую акцию «Свеча памяти», посвященную героям Великой Отечественной войны. Она прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Участники выстроились в форме слов «Урал помнит», а также выложили горящими свечами изображение легендарного танка Т-34.