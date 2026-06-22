В Свердловской области число квот на ЭКО увеличилось до 3,2 тысячи

В рамках госпрограммы с 2015 года на свет появились больше 11 тысяч малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2026 году для семейных пар выделили больше квот на ЭКО. Их количество увеличилось с 2,7 тысячи до 3,2 тысячи. Кроме того, выделены квоты на 2,5 тысяч криопереносов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Причиной бесплодия в семьях являются в равной степени как женские факторы, так и мужские – примерно по 40%, еще в 20% случаев проблемы есть у обоих супругов. Благодаря репродуктивным технологиям программа родовспоможения на деле доказывает свою эффективность, - пояснила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий КДЦ «ОЗМР» Татьяна Снедкова.

Так, сильно снизились сроки ожидания процедуры. В 2013 году очередь на ЭКО составляла до полутора лет – теперь же она не превышает одного месяца.

Отмечается, что в рамках реализации госпрограммы экстракорпорального оплодотворения в Свердловской области с 2015 года на свет появились больше 11 тысяч малышей.