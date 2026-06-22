Свердловский облсуд оставил в силе приговор экс-полковнику по делу о халатности

Экс-полковник Островских не смог обжаловать приговор. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Бывший полковник внутренней службы Владимир Островских, осужденный за халатность, не смог обжаловать приговор. Напомним, что в апреле 2026 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга осудил замначальника Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения».

В период с 2022 по 2025 годы Островских ненадлежащим образом исполнил госконтракт на поставку бензина для нужд МВД. Учреждению выделили 107 миллионов рублей на приобретение топлива. В ноябре 2022 года он поручил подготовить документацию аукциона, не проверим вместимость склада – он не позволял разместить столько бензин, а канистры в нем были заняты другими нефтепродуктами.

– В декабре 2022 года контракт на указанную сумму был заключен. Несмотря на то, что топливо в полном объеме поставлено не было, Островских, проявив небрежность, не организовал выездную проверку приемочной комиссии, не удостоверился в наличии товара и подписал акты приемки-передачи, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В дальнейшем до апреля 2025 года он подписал еще пять госконтрактов, хотя фактически топливо на складах отсутствовало, а его выдача производилась небольшими партиями с посторонних баз. По итогу фирмы-поставщики расходов на хранение не понесли, но получили за это бюджетные средства. Сумма необоснованно перечисленных средств составила 13,1 миллиона рублей.

Владимир признан виновным в совершении преступления по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Ему назначили штраф 300 тысяч рублей и на два года запретили занимать должности на госслужбе. Адвокат мужчины пытался обжаловать приговор, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.