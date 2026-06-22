Сотрудник МЧС из Екатеринбурга выиграл почти 1 миллион рублей в лотерею

Выигрыш Сергей планирует потратить на покупку машины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудник МЧС из Екатеринбурга Сергей Кельчевский выиграл 899 тысяч рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба одного из крупнейших распространителей всероссийских государственных лотерей. Сергей регулярно участвует в праздничных тиражах, а в этот раз обратил внимание на другую лотерею – привлекла низкая стоимость билета. Именно в ней он и выиграл крупную сумму.

– Когда пришло смс-уведомление о выигрыше, и я увидел в личном кабинете сумму, не мог понять, что происходит, сидел в ступоре. Был дома один и проживал эмоции в тишине. Этот выигрыш я связываю с недавним повышением по службе. В жизни началась белая полоса! – Поделился Сергей.

Мужчина занимает руководящую должность в МЧС. В свободное время он проводит с семьей, посещает бассейн и спортзал для поддержания хорошей физической формы. Выигрыш планирует потратить на покупку машины.