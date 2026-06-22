Мэр Нижнего Тагила назвал причину перебоев со светом 19 июня

Подачу электроэнергии удалось восстановить лишь к вечеру Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле днем 19 июня 2026 года пять микрорайонов остались без света. Среди них: Старатель, 25 квартал, Новая Кушва, Старая Вагонка и Сухоложский. Соответствующие сообщения от жителей поступали в Муниципальный центр управления.

Как рассказал глава города Владислав Пинаев, причиной перебоев стали погодные условия.

- Были сообщения о перебоях со светом. 19 июня, в 14:30, во время грозы молния повредила изоляторы высоковольтной линии в районе Покровского, - написал мэр Нижнего Тагила в своих социальных сетях.

Последствия произошедшего удалось устранить лишь к вечеру. К 17:55 энергетики запитали все подстанции по резервной схеме, а к 21:30 – полностью восстановили подачу электроэнергии.

Напомним, что ранее порывистый ветер оставил без света 1,1 тысячи жилых домов на территории Свердловской области.