Медведь пробежался по улицам города Губкинский

Медведь забрел в Губкинский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе жители города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа заметили на улицах медведя. Об этом сообщает «Ямал 1».

По словам горожан, хищник зашел в город со стороны 17-го микрорайона, а потом по улицам побежал в сторону Объездной дороги.

Жители Губкинского сообщили о медведе в городе в полицию, а также специалистам службы охраны биоресурсов. Специалисты попросили горожан быть острожными и бдительными, так как медведь потенциально опасен, не нужно подходить к нему, чтобы сделать фотоснимок.