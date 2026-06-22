С отчисленного студента УрФУ взыскали 400 тысяч рублей

Суд постановил взыскать с бывшего студента 400 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти районный суд постановил взыскать по иску Минобороны РФ 400 тысяч рублей с отчисленного студента Уральского федерального университета. Именно в такую сумму оценили затраты на бывшего курсанта учебного военного центра на базе университета. Позже студент был отчислен за неуспеваемость. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Молодой человек получал специальность «Транспортные средства специального назначения». Академические задолженности у него появились осенью 2020 года. Долги по учебе он не сдавал.

Бывший студент также обратился в суд, требуя признать договор на военную подготовку незаконным, но суд установил, что документ был заключен по закону, а отчисление - правомерно. В итоге суд постановил взыскать с бывшего студента 400 тысяч рублей в пользу федерального бюджета.