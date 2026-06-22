Специалисты Свердловского центра СПИДа будут курировать коллег из малых городов

Пять специалистов центра СПИДа станут наставниками для коллег из малых городов. Фото: Минздрав Свердловской области

Специалисты Свердловского областного центра СПИДа будут курировать коллег из малых городов региона. О запуске программы наставничества сообщил Минздрав Свердловской области. На первом этапе специалисты будут сопровождать кабинеты инфекционных заболеваний в Березовском, Верхней Салде, Асбесте, Качканаре и Невьянске.

– Пять ведущих специалистов Центра станут наставниками для врачей на местах. Их задача – помочь выстроить устойчивую систему сопровождения пациентов, подсказать, как работать с современными схемами терапии и правильно мотивировать людей на лечение, – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в некоторых территориях пациенты получают терапию без достижения полного вирусологического ответа. Специалисты помогут провести допобследования, скорректировать системы лечения и подобрать современные варианты антиретровирусной терапии.