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НовостиЗдоровье22 июня 2026 7:15

Специалисты Свердловского центра СПИДа будут курировать коллег из малых городов

Специалисты Свердловского областного центра СПИДа запустили программу наставничества
Екатерина ГАПОН
Пять специалистов центра СПИДа станут наставниками для коллег из малых городов. Фото: Минздрав Свердловской области

Пять специалистов центра СПИДа станут наставниками для коллег из малых городов. Фото: Минздрав Свердловской области

Специалисты Свердловского областного центра СПИДа будут курировать коллег из малых городов региона. О запуске программы наставничества сообщил Минздрав Свердловской области. На первом этапе специалисты будут сопровождать кабинеты инфекционных заболеваний в Березовском, Верхней Салде, Асбесте, Качканаре и Невьянске.

– Пять ведущих специалистов Центра станут наставниками для врачей на местах. Их задача – помочь выстроить устойчивую систему сопровождения пациентов, подсказать, как работать с современными схемами терапии и правильно мотивировать людей на лечение, – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в некоторых территориях пациенты получают терапию без достижения полного вирусологического ответа. Специалисты помогут провести допобследования, скорректировать системы лечения и подобрать современные варианты антиретровирусной терапии.