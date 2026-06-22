Рейс Анталья - Екатеринбург задержали почти на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Антальи из-за переноса рейса U6-1576 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь из турецкого города еще в 18:45 21 июня, однако сейчас отправление перенесли на 16:10 22 июня – почти на сутки.

– Перенос времени вылета рейса связан с последствиями вводимых в минувшие выходные продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в российских аэропортах. Ситуация с закрытием неба негативно повлияла на пунктуальность выполнения рейсов из/в Анталью, – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В авиакомпании также отметили, что пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием и размещены в гостинице на время ожидания вылета.

В авиачатах далеко не все остались довольны работой туроепраторов в связи с переносами рейсов. В пресс-службе FUN&SUN в связи со сложившейся ситуацией сообщили, что они выполняют все обязательства по действующим заявкам и сопровождает туристов на всех этапах путешествия.

– Технические ограничения временно затрудняют формирование и печать ваучеров. Это не влияет на предоставление подтвержденных услуг, – сообщили в пресс-службе FUN&SUN.

Там отметили, что туроператор продолжает работать над устранением временных технических ограничений в IT-инфраструктуре.