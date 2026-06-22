Численность марийцев в Свердловской области за 10 лет сократилась на 40%

Марийцев остается всё меньше в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За десять лет численность марийского народа, проживающего на территории Свердловской области, сократилась на 40%. Половина из оставшихся представителей малого народа не владеет родным языком. Из-за этого филологи обеспокоены судьбой марийского языка. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института языкознания РАН Марину Камаеву.

Филолог говорит, что старшее поколение марийцев уверено - язык исчезнет вместе с ними, так как молодое поколение марийцев едет жить в города, где не говорят на родном языке.

Ученые во время большой экспедиции посетили Нижнесергинский, Красноуфимский и Ачитский районы, где сегодня проживают марийцы. Вывод неутешителен - марийский язык вытесняется на периферию даже в марийских семьях.

Большая часть марийцев проживает в Красноуфимском районе, где в школах не преподается марийский язык.