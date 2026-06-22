Уральцы в мае стали реже искать новую работу

Уральцы обычно откладывают смену работы на осень Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в 2026 году стали реже искать работу. В мае количество активных резюме от соискателей сократилось на 10%. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на данные сервиса hh.ru Урал.

В мае уральцы обновили на портале 245 800 резюме, что на 10% меньше, чем в апреле. Падение коснулось всех отраслей, в лидерах - «Рабочий персонал», «Безопасность», «Торговля», «Транспорт», «Сельское хозяйство» и «Туризм».

Эксперты говорят, что майское снижение активных резюме - привычная тенденция для этого времени года, так как в теплое время года уральцы не спешат менять место работы без серьезных причин, откладывая этот процесс на осенью, когда количество вакансий резко возрастает.