В Екатеринбурге пенсионера из Новоуральска осудили за реабилитацию нацизма

Суд назначил пенсионеру 1 год принудительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор 74-летнему пенсионеру из Новоуральска Виктору Казакову по делу о реабилитации нацизма. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина в марте 2022 года опубликовал на одном из сайтов пост с текстом и двумя фотографиями, на одной из которых была изображена мемориальная труба с надписью.

- Согласно заключению эксперта, указанная надпись содержит совокупность лингвистических и психологических признаков презрительно-негативного отношения к Аллее Боевой Славы, увековечивающей память погибших в период Великой Отечественной войны, - пояснили в ведомстве.

Пенсионера признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Свердловский областной суд назначил мужчине 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка и лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и размещению материалов в сети на срок 2 года.